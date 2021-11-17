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Петербуржец признался в убийстве и расчленении отца. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Подозреваемый в убийстве и расчленении своего отца 35-летний житель Петербурга дал признательные показания. В ходе следственного эксперимента мужчина рассказал, как избавился от останков своего родственника. Соответствующие кадры опубликованы Следственным комитетом России.

В ходе расследования дела было установлено, что обвиняемый выстрелом из охотничьего ружья убил своего 66-летнего отца во время ссоры в квартире на Новосмоленской набережной 13 ноября 2021 года.

«С целью сокрытия следов преступления, он приобрел в магазине 2 тележки и 2 хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку», – говорится в сообщении СК России.

Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемого меры пресечения.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,
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