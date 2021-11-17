Подозреваемый в убийстве и расчленении своего отца 35-летний житель Петербурга дал признательные показания. В ходе следственного эксперимента мужчина рассказал, как избавился от останков своего родственника. Соответствующие кадры опубликованы Следственным комитетом России .

В ходе расследования дела было установлено, что обвиняемый выстрелом из охотничьего ружья убил своего 66-летнего отца во время ссоры в квартире на Новосмоленской набережной 13 ноября 2021 года.