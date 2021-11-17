Врачи борются за жизни семьи отравившегося топ-менеджера «Мособлгаза»

В Подмосковье врачи пытаются спасти 34-летнюю жену заместителя генерального директора «Мособлгаза», которого после отдыха в Египте нашли мертвым у себя дома, а также его двоих 5-летних близнецов. Об этом сообщает MK.RU.

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Отмечается, что один ребенок, придя в себя, смог объяснить врачам, что 15 ноября семья вернулась после отдыха в Египте, где были замечены первые признаки недомогания у ребенка в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи.

По словам родственников, которые не смогли дозвониться до семьи 16 ноября и обнаружили тело мужчины, а также его жену и детей в бессознательном состоянии, близнецам стало плохо еще 13 ноября. При этом врачи Египта выдали супругам ряд лекарственных средств.

Кроме того, известно, что еще одна семья, которая отдыхали вместе с пострадавшими, но вернулась 14 ноября, также обратилась к медикам за помощью. У них тоже зафиксированы признаки кишечного расстройства.

По словам, старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, в настоящий момент производится осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются продукты питания и напитки, планируется назначения ряда экспертиз. Кроме того, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что тело топ-менеджера было найдено в одном из частных домов на улице Центральная в деревне Вахромеево, расположенной в Домодедовском городском округе Подмосковья.