Врачи борются за жизни семьи отравившегося топ-менеджера «Мособлгаза»

В Подмосковье врачи пытаются спасти 34-летнюю жену заместителя генерального директора «Мособлгаза», которого после отдыха в Египте нашли мертвым у себя дома, а также его двоих 5-летних близнецов. Об этом сообщает MK.RU.
Отмечается, что один ребенок, придя в себя, смог объяснить врачам, что 15 ноября семья вернулась после отдыха в Египте, где были замечены первые признаки недомогания у ребенка в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи.
По словам родственников, которые не смогли дозвониться до семьи 16 ноября и обнаружили тело мужчины, а также его жену и детей в бессознательном состоянии, близнецам стало плохо еще 13 ноября. При этом врачи Египта выдали супругам ряд лекарственных средств.
Кроме того, известно, что еще одна семья, которая отдыхали вместе с пострадавшими, но вернулась 14 ноября, также обратилась к медикам за помощью. У них тоже зафиксированы признаки кишечного расстройства.
По словам, старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, в настоящий момент производится осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются продукты питания и напитки, планируется назначения ряда экспертиз. Кроме того, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что тело топ-менеджера было найдено в одном из частных домов на улице Центральная в деревне Вахромеево, расположенной в Домодедовском городском округе Подмосковья.
«Ни на теле погибшего 34-летнего заместителя генерального директора «Мособлгаза», ни на телах пострадавших жены и детей не обнаружено никаких следов насилия, порядок в доме также нарушен не был. Установлено, что накануне вся семья вернулась с отдыха из Египта, где находились с 5 по 15 ноября. Предварительно, вся семья могла отравиться неизвестным веществом», - пояснил источник в правоохранительных органах.