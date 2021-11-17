Из-за опрокинувшейся маршрутки в Москве перекрыли трассу

Из-за опрокинувшейся маршрутки в Москве перекрыли съезд с трассы М11 на внешнюю сторону МКАД. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу дептранса и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Ранее в среду, 17 ноября, на трассе М11 «Нева» возле выезда на внешнюю сторону МКАД перевернулась маршрутная «ГАЗель». В результате ДТП пострадал водитель и три пассажира. На месте аварии работают экстренные службы.

Как уточняет Telegram-канал «Москвы 24», водитель маршрутки не справился с управлением и влетел на ограждение проезжей части. Одну пострадавшую женщину госпитализировали с помощью вертолета. Еще двоих пострадавших пассажиров в настоящее время осматривают медики.