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Из-за опрокинувшейся маршрутки в Москве перекрыли трассу

Мослентаиещё 2
51 минуту назад

Из-за опрокинувшейся маршрутки в Москве перекрыли съезд с трассы М11 на внешнюю сторону МКАД. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу дептранса и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из-за опрокинувшейся маршрутки в Москве перекрыли трассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в среду, 17 ноября, на трассе М11 «Нева» возле выезда на внешнюю сторону МКАД перевернулась маршрутная «ГАЗель». В результате ДТП пострадал водитель и три пассажира. На месте аварии работают экстренные службы.

Как уточняет Telegram-канал «Москвы 24», водитель маршрутки не справился с управлением и влетел на ограждение проезжей части. Одну пострадавшую женщину госпитализировали с помощью вертолета. Еще двоих пострадавших пассажиров в настоящее время осматривают медики.

Ранее водитель маршрутки в московском районе Митино устроил скандал с пассажиркой, отказавшейся платить за проезд из-за сломанного терминала. Видеозапись инцидента попала в сеть.

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