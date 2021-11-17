В Нижнем Тагиле украли сотни доз "Спутника V"

В Нижнем Тагиле неизвестные похитили более 300 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из больницы. Полиция приступила к проверке, заявил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции №19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10.05 (8.05 мск) от заместителя главного врача городской больницы №4 поликлиники №2, расположенной по улице Металлургов. Медицинский препарат "Гам-Ковид-Вак" в количестве 320 доз пропал из служебного помещения", - рассказал представитель МВД.

По словам Горелых, днем здание охраняют сотрудники ЧОП "Великан", а в ночное время – сторож, ранее не судимый. Место происшествия уже изучили сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог. В настоящее время представители правоохранительных органов выясняют, оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, а также кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет, где находился препарат.

Сообщается, что по итогам начавшейся проверки органы внутренних дел придут к обоснованному процессуальному решению. Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка, заверил Горелых.

Ранее в ночь с 13 на 14 ноября с парковки тихвинской городской больницы Ленинградской области злоумышленники угнали мобильный пункт вакцинации.