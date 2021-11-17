Москвичи сыграли в «Игру в кальмара» во время потопа в метро

Сами администраторы подписали публикацию как «Русская "Игра в кальмара"», сделав отсылку к популярному южнокорейскому сериалу. На кадрах видно, что весь пол станции затопило водой и пассажирам пришлось передвигаться по доскам, сиденьям и другим вещам, которые постелили на пол сотрудники метро. Посетители выстроились в ряд и неспешно двигались по сухим островкам.

«Это как из серии, когда игрокам надо было наступать на стеклянные части. Здесь тоже надо наступать на мостки и гадать, провалишься ли ты или нет», «Форт Боярд», «Игра в русского», — иронизировали в комментариях к публикации подписчики.

Напомним, что ранее российская художница Елена Баренбаум обнаружила свою работу в одном из эпизодов «Игры в Кальмара». Как рассказала женщина, почти год назад ее картину «Зайцы» приобрели по эксклюзивной лицензии за большие деньги, однако в свое время существовало большое количество постеров с изображением, которые хорошо продавались. Поэтому покупателем не обязательно был Netflix — иллюстрация могла оказаться в кадре случайно.