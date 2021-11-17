Пожар на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде сняли на видео

В цехе завода «Красный Октябрь» в Волгограде произошел пожар. Снятые очевидцами кадры с места происшествия публикует V1.ru.

Возгорание возникло в листопрокатном цехе предприятия на площади 100 квадратных метров. 70 человек эвакуировали из двухэтажного здания.