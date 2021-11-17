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Пожар на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде сняли на видео

Александр Кузьмин
26 минут назад

В цехе завода «Красный Октябрь» в Волгограде произошел пожар. Снятые очевидцами кадры с места происшествия публикует V1.ru.

Возгорание возникло в листопрокатном цехе предприятия на площади 100 квадратных метров. 70 человек эвакуировали из двухэтажного здания.

Как сообщает ГУ МЧС России по Волгоградской области, к настоящему моменту горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. На месте ЧП работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит выяснить причину возникновения пожара.

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