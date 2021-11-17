Пожарный вынес 90-летнюю женщину из горящего дома. Видео

В Казахстане пожарный вынес 90-летнюю женщину из горящего дома. Кадры спасения пенсионерки опубликованы в Instagram-аккаунте казахстанского МЧС. На них видно, как спасатель спускается по лестнице с закутанной в одеяло старушкой и доносит ее до автомобиля, на котором пострадавшую доставят в больницу. На улице к ним подбегает испуганная женщина.