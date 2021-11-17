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Пожарный вынес 90-летнюю женщину из горящего дома. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Казахстане пожарный вынес 90-летнюю женщину из горящего дома. Кадры спасения пенсионерки опубликованы в Instagram-аккаунте казахстанского МЧС. На них видно, как спасатель спускается по лестнице с закутанной в одеяло старушкой и доносит ее до автомобиля, на котором пострадавшую доставят в больницу. На улице к ним подбегает испуганная женщина.

«Мать, мать. Ты не угорела?» – обращается она к спасенной огнеборцем родственнице.

Пожар произошел в деревянном жилом строении в Актюбинской области. В одной из квартир дома загорелся пол. Из здания были эвакуированы десять человек.

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