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В Ленобласти угнали мобильный пункт вакцинации

Елена Прошина
1 час назад

В городе Тихвине Ленинградской области злоумышленники угнали мобильный пункт вакцинации. Как сообщают в группе «Угоны | Санкт-Петербург | Поиск» во «ВКонтакте», автомобиль «ГАЗон NEXT» похитили в ночь с 13 на 14 ноября с парковки тихвинской городской больницы.

В Ленобласти угнали мобильный пункт вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что транспортное средство довольно приметно — на кузов нанесены наклейки, агитирующие сделать прививку от COVID-19, и даже если злоумышленники снимут их, то на нем все равно останутся следы.

Стоимость транспортного средства 2019 года выпуска оценивается в 4 млн рублей. Система слежения, которой был оснащен автомобиль медицинской службы, последний раз подавала сигнал 13 ноября в городе Тихвине. До пропажи он стоял по адресу Больничный проезд, дом 7/1, где его видели последний раз в ночь на 14 ноября.

При этом транспортное средство не было застраховано по КАСКО и ОСАГО. Сейчас полиция занимается поисками похищенного пункта вакцинации, очевидцев произошедшего просят обращаться к правоохранителям.

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