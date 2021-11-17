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Источник: экс-помощник министра финансов погиб при взрыве в Волгограде

ТАССиещё 1
1 час назад

Бывший помощник министра финансов России Михаил Коробкин погиб в Волгограде при взрыве в своем частном доме. Информацию о гибели Коробкина ТАСС подтвердил источник в экстренных службах.

Экс-помощник министра финансов РФ погиб при взрыве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предварительно установлено, что в доме в Советском районе при попытке демонтажа некого предмета произошла детонация. Личность [погибшего] мужчины установлена. Это пенсионер Михаил Коробкин", - сказал собеседник агентства, добавив, что процессуальную проверку по данному факту проводят следователи.

По информации Telegram-канала Baza, на месте происшествия обнаружили предметы, похожие на патроны времен Великой Отечественной войны, и порох, погибший коллекционировал оружие.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями силовых структур по данному вопросу.

По данным открытых источников, Михаил Коробкин был помощником министра финансов РФ Антона Силуанова до 2019 года.

Происшествия,Антон Силуанов,ИТАР-ТАСС,
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