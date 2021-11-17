Экс-помощник министра финансов РФ погиб при взрыве

Бывший помощник министра финансов России Михаил Коробкин погиб в Волгограде при взрыве в своем частном доме. Информацию о гибели Коробкина ТАСС подтвердил источник в экстренных службах.

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"Предварительно установлено, что в доме в Советском районе при попытке демонтажа некого предмета произошла детонация. Личность [погибшего] мужчины установлена. Это пенсионер Михаил Коробкин", - сказал собеседник агентства, добавив, что процессуальную проверку по данному факту проводят следователи.

По информации Telegram-канала Baza, на месте происшествия обнаружили предметы, похожие на патроны времен Великой Отечественной войны, и порох, погибший коллекционировал оружие.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями силовых структур по данному вопросу.