Россиянин прожил 20 лет в трудовом рабстве в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры. На них мужчина называет себя уроженцем Ярославской области Алексеем Котовым и обращается к родственникам за помощью, а также указывает свое местонахождение.