Россиянин прожил 20 лет в трудовом рабстве в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры. На них мужчина называет себя уроженцем Ярославской области Алексеем Котовым и обращается к родственникам за помощью, а также указывает свое местонахождение.
«Батя, помоги, если можешь», – говорит россиянин.
Полицейские в Карагандинской области занимаются расследованием этого дела. В Шетском районе Казахстана задержан 44-летний подозреваемый, с ним проводятся следственные действия, уточняет канал.