Россиянина 20 лет держали в рабстве в Казахстане

В Казахстане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы гражданина России. Как сообщает РИА Новости, поводом стало распространившееся в соцсетях видео, на котором мужчина представляется уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области Алексеем Котовым и заявляет, что последние 20 лет находится в рабстве.

В видеозаписи мужчина обращается к своим родителям с просьбой помочь ему «выбраться из Казахстана». Как именно Котов оказался в рабстве он не уточняет.

На произошедшее уже отреагировали казахстанские полицейские. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили 44-летнего гражданина России, который заявил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. Подозреваемого уже задержали, сейчас с ним проводят следственные действия.