В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Россиянина 20 лет держали в рабстве в Казахстане

Елена Прошина
15 минут назад

В Казахстане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы гражданина России. Как сообщает РИА Новости, поводом стало распространившееся в соцсетях видео, на котором мужчина представляется уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области Алексеем Котовым и заявляет, что последние 20 лет находится в рабстве.

В видеозаписи мужчина обращается к своим родителям с просьбой помочь ему «выбраться из Казахстана». Как именно Котов оказался в рабстве он не уточняет.

На произошедшее уже отреагировали казахстанские полицейские. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили 44-летнего гражданина России, который заявил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. Подозреваемого уже задержали, сейчас с ним проводят следственные действия.

Тем временем Посольство России также направило в Карагандинскую область сотрудников профильных подразделений для проверки всех обстоятельств инцидента.

Происшествия,Видео,Алексей Котов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители