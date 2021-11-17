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Россиянин разозлился из-за QR-кода и избил полицейского

Lenta.ru
25 минут назад

В Туле местный житель избил полицейского из-за отказа пустить его в бар без QR-кода. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.

Россиянин разозлился из-за QR-кода и избил полицейского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выяснилось, что, будучи пьяным, 32-летний мужчина попытался зайти в заведение без предъявления документов о вакцинации. Когда ему отказали в обслуживании, он начал проявлять агрессию, и работники бара вызвали полицию.

Стражи порядка попытались утихомирить мужчину, но тот ударил головой в лицо участкового уполномоченного. Хулигана задержали, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Бурятии пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр. Пожилые россиянки пришли за покупками, но охранник их не пустил, потребовав предъявить обязательный QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной за последние полгода болезни. В ответ они стали кричать, что «QR-код — это не русское слово» и бросаться на охранника.

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