Россиянин разозлился из-за QR-кода и избил полицейского

В Туле местный житель избил полицейского из-за отказа пустить его в бар без QR-кода. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Выяснилось, что, будучи пьяным, 32-летний мужчина попытался зайти в заведение без предъявления документов о вакцинации. Когда ему отказали в обслуживании, он начал проявлять агрессию, и работники бара вызвали полицию.

Стражи порядка попытались утихомирить мужчину, но тот ударил головой в лицо участкового уполномоченного. Хулигана задержали, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, ему грозит до пяти лет лишения свободы.