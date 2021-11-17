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Россиянина нашли мертвым у больницы для пациентов с COVID-19

Lenta.ru
1 час назад

В городе Коркино Челябинской области мужчину нашли мертвым у больницы для пациентов с COVID-19. Об этом рассказал источник Ura.ru в силовых структурах.

Россиянина нашли мертвым у больницы для пациентов с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника издания, инцидент произошел в ночь на среду, 17 ноября. Россиянин тяжело переносил COVID-19, добавил он.

«Предположительно, (...) он хотел выйти из палаты, но вместо этого буквально вышел из окна — и падение с высоты четвертого этажа оказалось смертельным», — рассказал источник в силовых структурах.

Он добавил, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) начали проверку.

Ранее в Оренбурге пожилая россиянка выпала из окна больницы для пациентов с COVID-19. В СКР сообщили, что женщина ушла из палаты на третьем этаже в пять утра. После этого ее тело обнаружили рядом с медицинским учреждением.

Происшествия,СКР,
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