Жена экс-сенатора умерла при странных обстоятельствах

В Лондоне умерла супруга отбывающего пожизненное заключение экс-сенатора Игоря Изместьева Ирина. Об этом сообщает StarHit.

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Ее подруга рассказала, что та умерла при загадочных обстоятельствах — несколько дней до смерти она жаловалась на самочувствие и кашляла. При этом анализ на COVID-19 показал отрицательный результат.

Игорь Изместьев был избран в Совет Федерации как представитель от Башкирии в 2001 году, через пять лет был лишен парламентских полномочий за совмещение политической деятельности с коммерческой. В 2007 году его задержали сотрудники ФСБ в Киргизии и этапировали в Москву, где обвинили в организации преступлений, совершенных в Башкирии в 1990-х годах.