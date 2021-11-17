Волгоградский чиновник погиб от взрыва мины времен ВОВ

Экс-помощник министра финансов Михаил Коробкин погиб при взрыве мины времен Великой Отечественной войны в частном доме в СНТ «Центральный 2» в Волгограде. Как сообщает «КП», в СУ СКР по региону установили, что 15 ноября мужчина пытался распилить снаряд.

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«Мужчина занимался обработкой боеприпаса, который был зажат в слесарные тиски. В результате произошла детонация. Пенсионер получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — рассказала исполняющая обязанности старшего помощника главы регионального ведомства Дарья Буянова.

На месте происшествия следователи обнаружили болгарку, порох, металлические осколки и патроны времен второй войны различного калибра. Сейчас сотрудники ведомства продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.