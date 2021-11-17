Депутата КПРФ задержали по делу о педофилии

«Задержание произошло в обед, сотрудники полиции вывели Самсонова из автомобиля. В квартире депутата сейчас проходит обыск», — сообщает издание «Октагон.Восток».

Ранее сотрудники полиции задержали другого представителя КПРФ Николая Бондаренко. По словам самого депутата, его задержали за нарушения в период выборов в Госдуму РФ, пишет RT. В конце октября, по подозрению в незаконной охоте, также был задержан еще один депутат КПРФ Валерий Рашкин, сообщает «Дни.ру».