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СМИ: задержан депутат КПРФ, подозреваемый в педофилии

Ura.Ruиещё 4
16 минут назад

Депутата Заксобрания Приморского края Артема Самсонова задержали сотрудники полиции. Депутата КПРФ подозревают в насильственных действиях по отношению к несовершеннолетним.

Депутата КПРФ задержали по делу о педофилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Задержание произошло в обед, сотрудники полиции вывели Самсонова из автомобиля. В квартире депутата сейчас проходит обыск», — сообщает издание «Октагон.Восток».

Ранее сотрудники полиции задержали другого представителя КПРФ Николая Бондаренко. По словам самого депутата, его задержали за нарушения в период выборов в Госдуму РФ, пишет RT. В конце октября, по подозрению в незаконной охоте, также был задержан еще один депутат КПРФ Валерий Рашкин, сообщает «Дни.ру».

Происшествия,Николай Бондаренко,Артем Самсонов,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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