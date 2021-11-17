Появилось видео с места обнаружения расчлененного пенсионера в Петербурге

На набережной реки Смоленки в Санкт-Петербурге рабочие нашли сумку с расчлененным телом мужчины. Видео с места происшествия публикует портал «Известия» .

Как сообщается «Life.ru» в сумке лежал паспорт на имя 66-летнего жителя Северной столицы Александра Генералова. Мужчина пропал два дня назад, об исчезновении заявила дочь пенсионера. Сейчас следователи проводят экспертизы, чтобы установить точную личность погибшего. По подозрению в убийстве задержан сын петербуржца Алексей Генералов. По данным «Life.ru» у родственников произошел конфликт из-за квартиры.