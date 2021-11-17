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Пытавшаяся покончить с собой балерина Большого театра оказалась беременна

Говорит Москваиещё 1
34 минуты назад

Именно по этой причине мог произойти конфликт Марианы Гомес с её молодым человеком.

Названа причина попытки суицида балерины Большого театра
Фото: marianagomesss/Instagrammarianagomesss/Instagram

Возможно, он негативно воспринял новость о ребёнке, и девушка из-за этого переживала, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Накануне 34-летнюю балерину обнаружили в неадекватном состоянии в квартире в Леонтьевском переулке. Она попыталась совершить суицид, но молодой человек вызвал скорую помощь. Прибывшие медики спасли танцовщицу. Сейчас Гомес находится под наблюдением врачей, её жизни ничего не угрожает.

Балерина Большого театра пыталась покончить с собой

Мариана Гомес — первая иностранная балерина в Большом театре. Она родилась и выросла в Бразилии, а затем переехала в Россию.

Происшествия,РЕН ТВ,
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