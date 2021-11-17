Названа причина попытки суицида балерины Большого театра

Именно по этой причине мог произойти конфликт Марианы Гомес с её молодым человеком.

Фото: marianagomesss/Instagram marianagomesss/Instagram

Возможно, он негативно воспринял новость о ребёнке, и девушка из-за этого переживала, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Накануне 34-летнюю балерину обнаружили в неадекватном состоянии в квартире в Леонтьевском переулке. Она попыталась совершить суицид, но молодой человек вызвал скорую помощь. Прибывшие медики спасли танцовщицу. Сейчас Гомес находится под наблюдением врачей, её жизни ничего не угрожает.