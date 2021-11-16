Полиция Косова задержала четверых граждан России

"15 ноября в северной части Автономного края Косово и Метохия смешанным патрулем натовских Сил для Косово и местной полиции было остановлено транспортное средство с номерными знаками Сербии, в котором находились четыре гражданина России, - говорится в сообщении. - Поскольку у них не имелось с собой паспортов, они были доставлены в полицейское отделение южной части г. Косовска-Митровица, где местная прокуратура приняла решение о задержании на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае. В Косовска-Митровицу незамедлительно выехал сотрудник канцелярии посольства России в Сербии в Приштине, которому был предоставлен доступ к нашим соотечественникам. По их словам, они въехали в Косово на арендованной машине по пути в Нови-Пазар, куда направлялись для осмотра достопримечательностей, случайно, руководствуясь рекомендациями навигационного устройства".