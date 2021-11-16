Экс-помощник Силуанова погиб при взрыве

Бывший помощник министра финансов России Михаил Коробкин погиб при взрыве в Волгограде. Причины трагедии неизвестны. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По предварительным данным, Коробкин пытался с помощью электрической пилы разделить некий объект, который мог сдетонировать.

«Инцидент произошел 15 ноября в частном доме в Волгограде. На месте происшествия обнаружили предметы, похожие на патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох», — написала Baza.

Отмечается, что погибший занимался коллекционированием оружия и амуниций времен ВОВ.