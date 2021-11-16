В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Экс-помощник Силуанова погиб при взрыве

Елена Прошина
33 минуты назад

Бывший помощник министра финансов России Михаил Коробкин погиб при взрыве в Волгограде. Причины трагедии неизвестны. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Экс-помощник Силуанова погиб при взрыве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, Коробкин пытался с помощью электрической пилы разделить некий объект, который мог сдетонировать.

«Инцидент произошел 15 ноября в частном доме в Волгограде. На месте происшествия обнаружили предметы, похожие на патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох», — написала Baza.

Отмечается, что погибший занимался коллекционированием оружия и амуниций времен ВОВ.

Коробков занимал пост помощника главы Минфина до 2019 года, он работал с Антоном Силуановым

Происшествия,Антон Силуанов,Минфин,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители