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Балерина Большого театра пыталась покончить с собой

Елена Прошина
24 минуты назад

Балерина Большого театра Мариана Гомес пыталась свести счеты с жизнью в своей квартире в Москве. На поступок женщину толкнула ссора с возлюбленным, сообщает «РЕН ТВ».

Балерина Большого театра пыталась покончить с собой
Фото: InstagramInstagram

Гомес нашли в ее квартире в Леонтьевском переулке, 12. На данный момент балерина находится в больнице под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

По данным «Пятого канала», о планах Гомес покончить с собой в полицию сообщил ее возлюбленный. Он рассказал, что балерина прислала ему SMS-сообщение, в котором явственно прослеживались мысли о самоубийстве. По предварительной версии, Гомес узнала о беременности, что и решила обсудить со своим молодым человеком. Вероятно, во время ссоры речь шла об аборте.

Также телеканал утверждает, что накануне женщина сильно напилась.

Мариана Гомес является первой иностранной балериной в Большом театре. Она принимала участие в таких спектаклях, как «Симфония псалмов», «Зимняя сказка», «Баядерка», «Щелкунчик» и «Сильфида».

Происшествия,РЕН ТВ,
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