Балерина Большого театра пыталась покончить с собой

Балерина Большого театра Мариана Гомес пыталась свести счеты с жизнью в своей квартире в Москве. На поступок женщину толкнула ссора с возлюбленным, сообщает «РЕН ТВ».

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Гомес нашли в ее квартире в Леонтьевском переулке, 12. На данный момент балерина находится в больнице под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

По данным «Пятого канала», о планах Гомес покончить с собой в полицию сообщил ее возлюбленный. Он рассказал, что балерина прислала ему SMS-сообщение, в котором явственно прослеживались мысли о самоубийстве. По предварительной версии, Гомес узнала о беременности, что и решила обсудить со своим молодым человеком. Вероятно, во время ссоры речь шла об аборте.

Также телеканал утверждает, что накануне женщина сильно напилась.