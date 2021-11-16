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Российский турист заразился коронавирусом в Турции и впал в кому

Елена Прошина
24 минуты назад

Российский турист заразился коронавирусом и впал в кому в Турции, сообщает Life.

Российский турист заразился коронавирусом в Турции и впал в кому
Фото: ТАССТАСС

44-летний Дмитрий Япрынцев из Башкирии второй месяц лежит в реанимации турецкой больницы, страховка давно перестала покрывать лечение, и родственникам приходится оплачивать его из своего кармана.

Жена Дмитрия рассказала, что почти в самом начале отпуска у него начался сильный кашель. Семья приняла решение ехать домой, но по дороге в аэропорт состояние Дмитрия стало критическим. Скорая помощь увезла россиянина в больницу, а его родным пришлось покинуть страну.

По словам женщины, каждый день пребывания в реанимации обходится в 650 долларов. В эту сумму не входят лекарства и лечение. Сейчас семье требуется 1600 долларов, чтобы Дмитрию сделали трахеотомию - операцию, при которой в горло вставляют трубку, чтобы не допустить асфиксии.

Семья обратилась к правительству Башкортостана с просьбой помочь с транспортировкой Дмитрия в российскую больницу. Для этого нужен медицинский борт с бригадой реаниматологов на борту.

Ранее житель Томска под видом врача три дня ухаживал за своей 81-летней бабушкой в «красной зоне» ковидного госпиталя. Когда его разоблачили, он уехал в Москву и добился прокурорской проверки госпиталя.

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