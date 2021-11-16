Полицейский обезвредил преступников на приеме у дантиста

В Бразилии полицейский во время приема у дантиста обезвредил грабителей, которые пытались обворовать стоматологическую клинику. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, два 19-летних злоумышленника собирались не только забрать выручку из кассы клиники, но и похитить драгоценности у пациентов. Для этого преступники врывались в кабинеты, где в это время доктора работали с посетителями медучреждения.

В одном из таких кабинетов оказался сотрудник полиции. Грабители, зайдя в помещение, потребовали, чтобы все легли на пол, а после попытались отнять у офицера пистолет. В этот момент полицейский сам перешел в наступление и обезвредил нападавшего вора.