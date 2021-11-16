В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Полицейский обезвредил преступников на приеме у дантиста

Елена Прошина
1 час назад

В Бразилии полицейский во время приема у дантиста обезвредил грабителей, которые пытались обворовать стоматологическую клинику. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, два 19-летних злоумышленника собирались не только забрать выручку из кассы клиники, но и похитить драгоценности у пациентов. Для этого преступники врывались в кабинеты, где в это время доктора работали с посетителями медучреждения.

В одном из таких кабинетов оказался сотрудник полиции. Грабители, зайдя в помещение, потребовали, чтобы все легли на пол, а после попытались отнять у офицера пистолет. В этот момент полицейский сам перешел в наступление и обезвредил нападавшего вора.

Увидев, что подельник не справляется, второй молодой человек также попытался напасть на полицейского, однако был ранен в руку и обездвижен. Согласно сообщениям местных СМИ, его доставили в больницу, а сообщник был арестован на месте.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители