В Дагестане два ребенка отравились лидокаином

"Врачам Бабаюртовской ЦРБ удалось спасти ребенка, доставленного после передозировки лидокаином на дому. Трехлетний малыш, поступивший в Бабаюртовскую районную больницу 12 ноября в состоянии комы, пришел в себя и стал дышать самостоятельно, без аппарата ИВЛ. Сейчас он переведен из реанимации в отделение, жизни ребенка ничто не угрожает. Его пятилетний брат, тогда же, 12 ноября, скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении.