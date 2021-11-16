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В Петербурге нашли тележку с расчлененным телом

Елена Прошина
6 минут назад

В реке Смоленке, расположенной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, нашли сумку с расчлененным телом. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В Петербурге нашли тележку с расчлененным телом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звонок поступил в полицию района 16 ноября около двух часов дня. О найденной клетчатой сумке с фрагментами человеческого тела сообщили рабочие, которые в то время занимались укреплением набережной реки Смоленки. По их словам, сумка была привязана к тележке на колесах вблизи дома №30 по улице Кораблестроителей напротив ресторана. Внутри рабочие увидели части тела, предположительно принадлежащие мужчине.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в настоящее время на месте работают криминалисты. В СК по Петербургу уже возбудили уголовное дело по 105-й статье «Убийство».

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