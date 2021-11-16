В Петербурге нашли тележку с расчлененным телом

В реке Смоленке, расположенной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга , нашли сумку с расчлененным телом. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» .

Звонок поступил в полицию района 16 ноября около двух часов дня. О найденной клетчатой сумке с фрагментами человеческого тела сообщили рабочие, которые в то время занимались укреплением набережной реки Смоленки. По их словам, сумка была привязана к тележке на колесах вблизи дома №30 по улице Кораблестроителей напротив ресторана. Внутри рабочие увидели части тела, предположительно принадлежащие мужчине.