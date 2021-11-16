Последствия серьезного ДТП в Петербурге показали на видео

По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. О ДТП «Петербургскому дневнику» сообщили читатели. По их словам, авария произошла около половины второго во вторник, 16 ноября, на Софийской улице в 700 метрах от КАД. На видеозаписи видно, что автобус стоит в крайнем правом ряду, соседний ряд занимает развернутый в обратную сторону Hyundai, а третью полосу перекрыл самосвал. Самые серьезные повреждения получила легковушка – у нее разбита передняя часть.