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Последствия серьезного ДТП в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Серьезная авария с участием пассажирского автобуса, самосвала и легковушки произошла во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщает"Петербургский дневник".

По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. О ДТП «Петербургскому дневнику» сообщили читатели. По их словам, авария произошла около половины второго во вторник, 16 ноября, на Софийской улице в 700 метрах от КАД. На видеозаписи видно, что автобус стоит в крайнем правом ряду, соседний ряд занимает развернутый в обратную сторону Hyundai, а третью полосу перекрыл самосвал. Самые серьезные повреждения получила легковушка – у нее разбита передняя часть.

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