В Петербурге школьника госпитализировали с ножевым ранением

В Санкт-Петербурге 15-летнего подростка доставили в больницу с ножевым ранением. По предварительным данным, школьника ранили канцелярским ножом, сообщает телеканал «78».

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По данным канала, в школе на Союзном проспекте во время урока истории в восьмом классе один из учеников передавал другому канцелярский нож для чистки карандашей, которым в результате случайно поранил одноклассника.

Отмечается, что 15-летний мальчик получил колотую рану размером в сантиметр в районе груди слева. Школьника госпитализировали, в больнице ему собираются зашивать рану.

Сообщается, что подросток чувствует себя удовлетворительно. Вместе с ним в приемном покое находится мама. В настоящий момент они ждут осмотра. Подробности происшествия выясняются.