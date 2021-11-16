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Пропавшую 30 лет назад иркутянку нашли в Великобритании

Москва24
1 час назад

Иркутянку, которая пропала 30 лет назад, нашли живой в английском графстве Камбрия. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Пропавшую 30 лет назад россиянку нашли в Великобритании
Фото:  depositphotos/tang90246 depositphotos/tang90246

Пожилая женщина заявила о пропаже дочери в марте 2016 года. Она рассказала, что девушка ушла из дома в 1992 году, почти 25 лет назад, после ссоры. Для установления местонахождения женщины сотрудники Интерпола направили сотни запросов из Иркутска в различные страны.

"Эта работа принесла свои плоды. Коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании", – говорится в сообщении.

Заявительницу проинформировали о местонахождении дочери.

Ранее сообщалось, что женщина из Иванова попросила дальнобойщика подвезти ее с детьми до Орехово-Зуева. Позже женщина попросила сделать остановку, после чего вышла и не вернулась обратно.

Происшествия,Интерпол,
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