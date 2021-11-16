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Российский боец ММА убил врача в США говяжьей костью

Елена Прошина
30 минут назад

Российский боец ММА Акмал Хожиев убил с помощью говяжьей кости 42-летнего врача Мирана Рибати в США. Как сообщает PNC, по версии следствия, причиной конфликта стал спор по поводу вакцинации от COVID-19.

Российский боец ММА убил врача в США говяжьей костью
Фото: ВКонтактеВКонтакте

По информации издания, инцидент произошел 7 ноября. Известно, что 27-летний Хожиев и погибший доктор знали друг друга благодаря совместным занятиям в спортзале, а в день убийства Рибати пришел домой к Хожиеву на обед.

Как рассказал свидетель, который пытался остановить спортсмена, в ходе встречи возник спор, который перерос в драку. В один момент боец взял с кухни кость с обеденного стола, которой нанес несколько ударов в шею доктора. Рибати попытался сбежать, но впоследствии Хожиев схватил нож и ударил им врача.

Полицейские обнаружили Хожиева в крови возле трупа погибшего. Мужчина уже дал признательные показания. Суд установил залог в $1 млн на освобождение Хожиева.

Как отметили коллеги бойца, в последнее время у него были серьезные проблемы с психикой и периодически у него случались вспышки неконтролируемой агрессии. Ранее Хожиева уже выгоняли из двух спортивных залов после того, как он начинал угрожать персоналу и посетителям. Кроме того, боец активно выступал против массовой вакцинации от COVID-19.

Напомним, что Хожиев провел на профессиональной сцене четыре боя, из которых в трех одержал победу. Последний поединок состоялся весной 2017 года на турнире M-1 Global — Road to M-1: St. Petersburg 2, где боец одержал победу над Абдулазизом Джурабаевым.

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