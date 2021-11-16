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Украинский депутат упал, пытаясь ударить коллегу. Видео

Александр Кузьмин
25 минут назад

На Украине депутат от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын упал, пытаясь ударить коллегу. Видео потасовки народных избранников в зале Киевского городского совета публикует Telegram-канал «Инсайдер.ua».

Трубицын захотел ударить депутата из фракции «Единство» Ярослава Федоренко во время застолья. Он замахнулся на своего оппонента и упал, задев при этом стоявшую рядом с ним Евгению Кулебу – председателя фракции «Слуги народа». Женщина тоже оказалась на полу. Подняться даме помогли свидетели конфликта. Его причина не уточняется.

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