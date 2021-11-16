Трубицын захотел ударить депутата из фракции «Единство» Ярослава Федоренко во время застолья. Он замахнулся на своего оппонента и упал, задев при этом стоявшую рядом с ним Евгению Кулебу – председателя фракции «Слуги народа». Женщина тоже оказалась на полу. Подняться даме помогли свидетели конфликта. Его причина не уточняется.