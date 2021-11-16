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Генпрокуратура выявила «запредельный спектр нарушений» в связи с катастрофой L-410

Газета.Ru
31 минуту назад

Проверка крушения самолета L-410 в Татарстане выявила «запредельный спектр нарушений». Об этом заявил в Государственной думе генеральный прокурор Игорь Краснов, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что среди нарушений в том числе критический перегруз самолета, фальсификация разрешительных и полетных документов. По словам Краснова, в настоящее время военные прокуроры проверяют все учреждения аэроклуба ДОСААФ, доклады должны быть предоставлены до 15 декабря.

Самолет L-410 разбился утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По данным Минздрава, в результате погибли 16 человек, еще шесть пострадали. Вероятной причиной крушения назвали отказ одного из двигателей.

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Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 11 октября днем траура в республике. Семьям погибших выделили по 1 млн рублей. По 400 тыс. рублей выплатили получившим тяжкий или средний вред здоровью в авиакатастрофе.

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