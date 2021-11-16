В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

В Подмосковье убили новорожденную девочку

Lenta.ru
41 минуту назад

В подмосковной Шатуре младенец попал в больницу с травмой головы и умер из-за колотого ранения груди. Об инциденте пишет РЕН ТВ.

В Подмосковье убили новорожденную девочку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

13 ноября новорожденная девочка упала на пол, ее обнаружила мать и вызвала скорую помощь, сообщив, что у дочери кровотечение из носа. Прибывшая бригада медиков госпитализировала младенца с закрытой черепно-мозговой травмой.

На следующие сутки ребенок скончался, экспертиза показала, что девочка умерла в результате колотого ранения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге новорожденный мальчик умер после визита в больницу. В начале сентября ребенок был госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Филатова с гнойным воспалением. Почти неделю он пролежал в стационаре медучреждения. Предположительно, врачи лечили его не только таблетками, но и провели оперативное вмешательство, в ходе которого забыли в легком у младенца иглу.

Происшествия,РЕН ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители