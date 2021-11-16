Задержан врио вице-губернатора Владимирской области

Врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан правоохранительными органами . В понедельник в администрации региона прошли следственные действия, сообщил источник.

По данным ряда СМИ, задержание Вишневского связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.