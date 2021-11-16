Задержан врио вице-губернатора Владимирской области

Врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан правоохранительными органами. В понедельник в администрации региона прошли следственные действия, сообщил источник.
«Врио вице-губернатора задержан, в администрации области прошли следственные действия», – сообщил источник ТАСС.
По данным ряда СМИ, задержание Вишневского связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.
18 марта 2021 года экс-губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назначил Григория Вишневского временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области, он курирует вопросы социального развития региона.
Напомним, 29 сентября в пресс-службе областной администрации рассказали, что глава Владимирской области Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы и сложить полномочия губернатора. 4 октября его отставку принял президент Владимир Путин.