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Основатель "Ногу свело!" рассказал о самочувствии после стрельбы в центре Москвы

Газета.Ru
16 минут назад

Один из основателей группы "Ногу свело!" Антон Якомульский подтвердил, что пострадал в результате конфликта в ночном клубе в центре Москвы.

Основатель "Ногу свело!" раскрыл подробности стрельбы в центре Москвы
Фото: Антон Якомульский/ВконтактеАнтон Якомульский/Вконтакте

Неизвестный выстрелил в музыканта и его жену из газового пистолета в ночь на 15 ноября в ночном клубе на Пресненском валу. По словам Якомульского, он чувствует себя "терпимо".

Другими деталями произошедшего он делиться не стал.

"Инцидент был, но, пока мы не разберемся, я ничего говорить не буду. Информации не могу никакой давать", - цитирует музыканта mk.ru.

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Как рассказывал музыкант ранее, обидчик "наехал" на его жену, и Антон Якомульский заступился за нее, после чего ему выстрелили в лицо.

"Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл", — прокомментировал происходящее пострадавший.

Полиция проводит проверку по этому факту.

Происшествия,Антон Якомульский,Московский комсомолец,
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