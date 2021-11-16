Основатель "Ногу свело!" раскрыл подробности стрельбы в центре Москвы

Один из основателей группы "Ногу свело!" Антон Якомульский подтвердил, что пострадал в результате конфликта в ночном клубе в центре Москвы.

Фото: Антон Якомульский/Вконтакте Антон Якомульский/Вконтакте

Неизвестный выстрелил в музыканта и его жену из газового пистолета в ночь на 15 ноября в ночном клубе на Пресненском валу. По словам Якомульского, он чувствует себя "терпимо".

Другими деталями произошедшего он делиться не стал.

"Инцидент был, но, пока мы не разберемся, я ничего говорить не буду. Информации не могу никакой давать", - цитирует музыканта mk.ru.

Как рассказывал музыкант ранее, обидчик "наехал" на его жену, и Антон Якомульский заступился за нее, после чего ему выстрелили в лицо.

"Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл", — прокомментировал происходящее пострадавший.