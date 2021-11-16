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Новороссийск под угрозой урагана: в городе включили сирены

Елена Прошина
34 минуты назад

В Новороссийские включили системы экстренного оповещения населения из-за урагана. Как сообщает 93.ru, в городе прогнозируется ураганный ветер скоростью до 25-30 м/c, а его порывы будут достигать 35-38 м/c.

В Новороссийске завыли сирены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сигнал «Внимание всем!», который используется для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, был подан в 9:00 мск. Синоптики также ожидают, что море будет парить, а высота волн достигнет трех метров. В пресс-службе городской администрации призвали жителей города следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

Сильный ветер сегодня прогнозируют по всему побережью черного моря — от Анапы до Магри, микрорайона Сочи. Вглубь материка ветер будет слабее — в Краснодаре ожидается северо-восточный и восточный ветер от 5 до 10 м/c с порывами до 15-18 м/c.

При этом температура в прибрежных городах будет сравнительно теплой — от +7 до +12 градусов. К ночи температура опустится до 0 градусов, а в районе Новороссийска — до -1…6 градусов.

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