В Перми школьник спас женщину от грабителя

«Он увидел, как на улице на женщину напал мужчина и отобрал у нее телефон. Егор не растерялся и вырвал из рук налетчика чужой гаджет. После чего злоумышленник бежал с места преступления, однако парень догнал его в соседнем дворе и удерживал до прибытия сотрудников полиции, которых сам же и вызвал», — говорится в публикации.