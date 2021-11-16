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В Перми школьник спас женщину от грабителя

Газета.Ru
2 часа назад

В Перми 16-летний подросток защитил женщину от грабителя, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В Перми школьник спас женщину от грабителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Школьник шел с матерью по улице в Кировском районе, когда услышал крики о помощи.

«Он увидел, как на улице на женщину напал мужчина и отобрал у нее телефон. Егор не растерялся и вырвал из рук налетчика чужой гаджет. После чего злоумышленник бежал с места преступления, однако парень догнал его в соседнем дворе и удерживал до прибытия сотрудников полиции, которых сам же и вызвал», — говорится в публикации.

Нападавшим оказался ранее судимый 46-летний гражданин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», подозреваемый арестован.

Ранее стало известно об 11-летнем школьнике под Пермью, который спас двух провалившихся под лед девочек.

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