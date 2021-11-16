В Перми школьник спас женщину от грабителя

В Перми 16-летний подросток защитил женщину от грабителя, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Школьник шел с матерью по улице в Кировском районе, когда услышал крики о помощи.
«Он увидел, как на улице на женщину напал мужчина и отобрал у нее телефон. Егор не растерялся и вырвал из рук налетчика чужой гаджет. После чего злоумышленник бежал с места преступления, однако парень догнал его в соседнем дворе и удерживал до прибытия сотрудников полиции, которых сам же и вызвал», — говорится в публикации.
Нападавшим оказался ранее судимый 46-летний гражданин.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», подозреваемый арестован.
Ранее стало известно об 11-летнем школьнике под Пермью, который спас двух провалившихся под лед девочек.