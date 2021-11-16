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Появилось новое видео наезда автомобиля Нурмагомедова на полицейского в Дагестане

Александр Кузьмин
1 час назад

Появился новый ракурс момента наезда автомобиля, в которой был Нурмагомедов, на полицейского в Дагестане. Видео публикует telegram-канал «Shot».

Сообщается, что сейчас и Нурмагомедов и Идрисов проходят по делу в статусе подозреваемых. Они утверждают, что в момент столкновения с сотрудником за рулём находился Идрисов. А затем спустя некоторое время они поменялись - и за руль сел Нурмагомедов. Но данная рокировка не зафиксирована ни на одной камере видеонаблюдения. Идрисов - под домашним арестом, Нурмагомедов - отпущен под обязательство о явке.

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