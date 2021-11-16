Появилось новое видео наезда автомобиля Нурмагомедова на полицейского в Дагестане

Сообщается, что сейчас и Нурмагомедов и Идрисов проходят по делу в статусе подозреваемых. Они утверждают, что в момент столкновения с сотрудником за рулём находился Идрисов. А затем спустя некоторое время они поменялись - и за руль сел Нурмагомедов. Но данная рокировка не зафиксирована ни на одной камере видеонаблюдения. Идрисов - под домашним арестом, Нурмагомедов - отпущен под обязательство о явке.