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Российскую вебкам-модель нашли с пробитой головой на съемной квартире

Lenta.ruиещё 1
41 минуту назад

В Новосибирске возбуждено уголовное дело об убийстве 24-летней россиянки, которая работала вебкам-моделью. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вебкам-модель нашли с пробитой головой на съемной квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело девушки с пробитой головой нашли на съемной квартире в Ленинском районе города. Отмечается, что у нее пропал мобильный телефон.

Установить подозреваемого удалось по камерам видеонаблюдения в подъезде. На записи видно, как молодой человек заходит в дом, разговаривая по мобильному.

На месте происшествия работают следователи. Назначен ряд экспертиз.

По данным издания, девушка родилась в городе Алейск, воспитывалась в благополучной семье. Отучившись в родном городе, она переехала в Новосибирск. Работать вебкам-моделью ее позвала подруга. Вскоре видео с ее участием увидели все знакомые в Алейске.

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