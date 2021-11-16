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Посетители избили администратора магазина «Красное&Белое» в Воронеже.Видео

Александр Кузьмин
3 часа назад

Несколько парней жестоко избили администратора и продавца магазина «Красное&Белое» в Воронеже. Инцидент произошел на улице Машиностроителей.

На кадрах видно, как покупатели пытаются украсть продукты и алкоголь на глазах у сотрудников магазина. Парни ведут себя вызывающе, а в ответ на замечание - бросаются с кулаками.

«Один из них хотел украсть бутылку виски стоимостью около тысячи рублей, а второй пытался украсть водку. Они то ставили бутылки на место, то снова прятали под курткой. Я сделал им замечание, но парни начали ругаться, хватать с полок яблоки и шоколадки, и устремились к выходу. Я сразу же нажал тревожную кнопку. Хотел предотвратить открытое хищение товара, но в итоге завязалась драка», — рассказал администратор.

После потасовки администратор обратился за медпомощью и написал заявление. Врачи диагностировали у парня ссадины и ушибы. Полиция уже начала проверку.

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