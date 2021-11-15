Продавец расстрелял возмутившихся ценами покупателей в Москве

Продавец интернет-магазина автозапчастей открыл стрельбу из травматического оружия по недовольным покупателям.

Фото: Телеграм-канал «Mash» Телеграм-канал «Mash»

Как сообщает телеграм-канал Mash, перестрелка произошла на Волоколамском шоссе в Москве. 53-летний мужчина и его 24-летний сын сделали заказ в интернет-магазине, но в пункте выдачи оказалось, что покупателям придется заплатить больше, чем предполагалось.

Возмущенные отец и сын устроили словесную перепалку с продавцом, оскорбляли его, а позже перешли к применению физической силы. После этого продавец достал травматический пистолет и открыл стрельбу, ранив старшего мужчину в лицо, а его сына в шею и спину.

Пострадавшие госпитализированы. По факту инцидента полиция начала проверку.