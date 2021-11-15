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Продавец расстрелял возмутившихся ценами покупателей в Москве

Вероника Полынина
38 минут назад

Продавец интернет-магазина автозапчастей открыл стрельбу из травматического оружия по недовольным покупателям.

Продавец расстрелял возмутившихся ценами покупателей в Москве
Фото:  Телеграм-канал «Mash» Телеграм-канал «Mash»

Как сообщает телеграм-канал Mash, перестрелка произошла на Волоколамском шоссе в Москве. 53-летний мужчина и его 24-летний сын сделали заказ в интернет-магазине, но в пункте выдачи оказалось, что покупателям придется заплатить больше, чем предполагалось.

Возмущенные отец и сын устроили словесную перепалку с продавцом, оскорбляли его, а позже перешли к применению физической силы. После этого продавец достал травматический пистолет и открыл стрельбу, ранив старшего мужчину в лицо, а его сына в шею и спину.

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Пострадавшие госпитализированы. По факту инцидента полиция начала проверку.

Накануне вечером в центре Москвы неизвестный напал на основателя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского. Музыкант рассказал, что заступился за жену, на которую «наехал» незнакомец на улице. В ответ тот выстрелил ему в лицо из газового пистолета. Врачи диагностировали у Якомульского химический ожог глаза.

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