Продавец расстрелял возмутившихся ценами покупателей в Москве

Продавец интернет-магазина автозапчастей открыл стрельбу из травматического оружия по недовольным покупателям.
Как сообщает телеграм-канал Mash, перестрелка произошла на Волоколамском шоссе в Москве. 53-летний мужчина и его 24-летний сын сделали заказ в интернет-магазине, но в пункте выдачи оказалось, что покупателям придется заплатить больше, чем предполагалось.
Возмущенные отец и сын устроили словесную перепалку с продавцом, оскорбляли его, а позже перешли к применению физической силы. После этого продавец достал травматический пистолет и открыл стрельбу, ранив старшего мужчину в лицо, а его сына в шею и спину.
Пострадавшие госпитализированы. По факту инцидента полиция начала проверку.
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