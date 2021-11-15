Продавец расстрелял возмутившихся ценами покупателей в Москве

Продавец магазина автозапчастей в Москве расстрелял покупателей, начавших потасовку из-за повышения цен на товары. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает Telegram-Канал Mash.

Фото: Телеграм-канал «Mash» Телеграм-канал «Mash»

По данным источника, 53-летний мужчина со своим 24-летним сыном пошли забирать лампы и вентилятор для автомобиля в магазин «Магистраль плюс» на Волоколамском шоссе. Когда клиенты магазина узнали, что цены на запчасти для авто поднялись, они эмоционально выразили свой негатив. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку: молодой человек ударил продавца.

В ответ на это сотрудник магазина достал травматическое ружье и выстрелил главе семейства в лицо, а его сыну — в шею и спину. Пострадавших госпитализировали.

В обстоятельствах произошедшего разбираются в полиции.