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Продавец магазина автозапчастей в Москве расстрелял покупателей

Мослента
33 минуты назад

Продавец магазина автозапчастей в Москве расстрелял покупателей, начавших потасовку из-за повышения цен на товары. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает Telegram-Канал Mash.

Продавец расстрелял возмутившихся ценами покупателей в Москве
Фото:  Телеграм-канал «Mash» Телеграм-канал «Mash»

По данным источника, 53-летний мужчина со своим 24-летним сыном пошли забирать лампы и вентилятор для автомобиля в магазин «Магистраль плюс» на Волоколамском шоссе. Когда клиенты магазина узнали, что цены на запчасти для авто поднялись, они эмоционально выразили свой негатив. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку: молодой человек ударил продавца.

В ответ на это сотрудник магазина достал травматическое ружье и выстрелил главе семейства в лицо, а его сыну — в шею и спину. Пострадавших госпитализировали.

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В обстоятельствах произошедшего разбираются в полиции.

Ранее 47-летний инспектор ДПС выстрелил в голову дочери, находясь в автомобиле такси. Инцидент произошел в подмосковном Сергиевом Посаде.

Происшествия,ГИБДД,
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