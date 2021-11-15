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Танзанийские полицейские раскрыли детали гибели организатора концертов Бузовой

Газета.Ru
34 минуты назад

Стали известны подробности гибели в Танзании 34-летнего организатора концертов Никиты Труханова (Никита Краш), сообщает kp.ru.

Стали известны детали гибели организатора концертов Бузовой
Фото: соцсетисоцсети

По данным источника из окружения семьи Труханова, танзанийские полицейские пришли к выводу, что накануне трагедии супругов сильно рвало.

«Именно поэтому и было сделано предположение об их отравлении», — уточнил инсайдер.

Жена Труханова сейчас, по некоторым данным, находится в коме.

Источник уточнил, что семья вылетела на отдых без страховки, и друзьям пришлось объявить сбор денег для транспортировки тела. Для решения семейных вопросов Танзанию вылетел брат жены организатора концертов.

Россиянин погиб в Танзании

Переехавший жить в Москву Труханов, ранее строивший успешную карьеру в Татарстане и работавший с Ольгой Бузовой и Элджеем, отправился в Танзанию с женой, восьмилетним сыном и шестилетней дочерью. Утром 14 ноября сын решил разбудить родителей, но не смог и позвонил дяде. 15 ноября СМИ сообщили о гибели Труханова.

Происшествия,Комсомольская правда,
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