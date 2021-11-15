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В Танзании погиб концертный директор Никита Краш

Газета.Ru
55 минут назад

Концертный директор из Казани Никита Труханов (Никита Краш) погиб на отдыхе в Танзании, передают «Аргументы и факты» со ссылкой на друзей покойного.

Россиянин погиб в Танзании
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Никита Краш вместе с супругой и двумя детьми отдыхал в Африке. Утром 8-летний Никита на смог разбудить родителей и позвонил дяде, чтобы попросить о помощи.

Труханов погиб, его супруга Регина, по некоторым данным, госпитализирована и сейчас находится в коме. Брат женщины Адель Касимов это опровергает. «Неправда, это точно не кома, как все пишут, Я не знаю, в каком она состоянии, но это точно не кома», — цитирует мужчину «Бизнес Online».

Друзья и родные Никиты собирают деньги для транспортировки тела Никиты в Россию — по некоторым данным, у семейной пары не было страховки на этот случай.

Предположительно, причиной смерти стало отравление.

Происшествия,Аргументы и Факты,
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