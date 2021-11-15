Россиянин погиб в Танзании

Труханов погиб, его супруга Регина, по некоторым данным, госпитализирована и сейчас находится в коме. Брат женщины Адель Касимов это опровергает. «Неправда, это точно не кома, как все пишут, Я не знаю, в каком она состоянии, но это точно не кома», — цитирует мужчину «Бизнес Online».