Россиянин погиб в Танзании

Концертный директор из Казани Никита Труханов (Никита Краш) погиб на отдыхе в Танзании, передают «Аргументы и факты» со ссылкой на друзей покойного.
Никита Краш вместе с супругой и двумя детьми отдыхал в Африке. Утром 8-летний Никита на смог разбудить родителей и позвонил дяде, чтобы попросить о помощи.
Труханов погиб, его супруга Регина, по некоторым данным, госпитализирована и сейчас находится в коме. Брат женщины Адель Касимов это опровергает. «Неправда, это точно не кома, как все пишут, Я не знаю, в каком она состоянии, но это точно не кома», — цитирует мужчину «Бизнес Online».
Друзья и родные Никиты собирают деньги для транспортировки тела Никиты в Россию — по некоторым данным, у семейной пары не было страховки на этот случай.
Предположительно, причиной смерти стало отравление.