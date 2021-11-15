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Женщина на внедорожнике переехала пенсионерку и попала на видео

Александр Кузьмин
59 минут назад

В городе Балахна Нижегородской области женщина за рулем внедорожника сбила российскую пенсионерку, а после — переехала ее. Видео инцидента публикует «Нижний №1» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как пенсионерка медленно переходит дорогу, рядом с ней останавливается внедорожник. Машина начинает двигаться и пожилая женщина падает на асфальт. Автомобиль не останавливается и везет пенсионерку по дороге несколько метров, а после — переезжает ее.

Видеозапись заканчивается тем, что водитель выходит из автомобиля и идет к пострадавшей, также к пенсионерке направляются очевидцы.

Происшествия,Видео,
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