Женщина на внедорожнике переехала пенсионерку и попала на видео

В городе Балахна Нижегородской области женщина за рулем внедорожника сбила российскую пенсионерку, а после — переехала ее. Видео инцидента публикует «Нижний №1» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как пенсионерка медленно переходит дорогу, рядом с ней останавливается внедорожник. Машина начинает двигаться и пожилая женщина падает на асфальт. Автомобиль не останавливается и везет пенсионерку по дороге несколько метров, а после — переезжает ее.