Уничтожение Ми-35 в Эфиопии попало сняли на видео

Как сообщил Anadolu представитель НФОТ Гетачью Реда, инцидент произошел 11 ноября. «Наши зенитные подразделения на фронте в Милле сегодня утром сбили боевой вертолет Ми-35», — сказал он.

В начале ноября в Эфиопии ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне противостояния повстанцев с правительственными силами. Кроме того, стало известно, что представители НФОТ убили более ста молодых жителей захваченного города Комбольча на севере Эфиопии.