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Уничтожение Ми-35 в Эфиопии попало сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Повстанцы «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) сбили с помощью зенитной ракеты вертолет Ми-35. Кадры появились на YouTube.

Как сообщил Anadolu представитель НФОТ Гетачью Реда, инцидент произошел 11 ноября. «Наши зенитные подразделения на фронте в Милле сегодня утром сбили боевой вертолет Ми-35», — сказал он.

Подтверждения этих сведений ранее не поступало.

В начале ноября в Эфиопии ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне противостояния повстанцев с правительственными силами. Кроме того, стало известно, что представители НФОТ убили более ста молодых жителей захваченного города Комбольча на севере Эфиопии.

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