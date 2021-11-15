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Новая группа мигрантов направляется к границе с Польшей. Видео

Александр Кузьмин
37 минут назад

В лагерь мигрантов в районе пропускного пункта Брузги направляется еще одна группа людей. В воскресенье мигранты были замечены на автомобильной заправке у леса в Гродненском районе. Считается, что это финальная точка перед пограничным пунктом пропуска, куда можно добраться на транспорте.

На кадрах, снятых Ruptly, можно увидеть несколько десятков человек с сумками. Среди прибывших также есть женщины и дети.

В это же время в стихийном лагере у пропускного пункта Брузги мигрантам раздают еду и воду. Сотрудники Белорусского Красного Креста разбили палатки и выдают детям и женщинам продовольствие в порядке очереди. Доставка гуманитарной помощи стала возможной после распоряжения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По информации польской полиции, около 50 мигрантов попытались пересечь границу государства с белорусской стороны в ночь с субботы на воскресенье, 22 человека были задержаны.

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