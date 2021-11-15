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Студентки обвинили 74-летнего российского профессора в домогательствах

Lenta.ru
58 минут назад

Студентки Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга обвинили в домогательствах 74-летнего преподавателя анатомии Павла Пащенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Студентки обвинили 74-летнего профессора в домогательствах
Фото: ТАССТАСС

Одна из учащихся рассказала, как профессор предложил довезти ее до дома. По ее словам, в машине он начал к ней приставать, а после звонил и пытался остаться наедине с девушкой. Позднее студентка узнала, что раньше уже случались подобные истории с другими. Девушка перевелась учиться в Москву и решила рассказать о случившемся.

В интервью изданию «Подъем» профессор заявил, что эта история является провокацией студентов, которые отстают по учебе. Он также отметил, что будет обсуждать ситуацию с руководством вуза, а также рассматривать вопрос обращения в полицию.

«Собралась группа студентов, которые пропускают занятия, ничего не делают, у них до сих пор есть долги за первый курс. Они хотят, чтобы меня с их группы забрали. Я стою принципиально на том, что те студенты, которые не хотят учиться, не могут стать полноценными врачами. Мне это очень неприятно, но, к сожалению, такие случаи теперь есть», — объяснил Пащенко.

Ранее бывшие студентки Московского государственного университета (МГУ) рассказали, что подверглись домогательствам со стороны заведующего кухней Беломорской биологической станции Александра Палия. В администрации МГУ уже начали проверку по данному факту.

Происшествия,МГУ,
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