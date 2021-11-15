Студентки обвинили 74-летнего профессора в домогательствах

«Собралась группа студентов, которые пропускают занятия, ничего не делают, у них до сих пор есть долги за первый курс. Они хотят, чтобы меня с их группы забрали. Я стою принципиально на том, что те студенты, которые не хотят учиться, не могут стать полноценными врачами. Мне это очень неприятно, но, к сожалению, такие случаи теперь есть», — объяснил Пащенко.