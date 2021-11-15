Олимпийскую чемпионку ограбили в аэропорту

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Анастасия Татарева заявила, что ее ограбили в аэропорту Милана. Как рассказала многократная победительница первенств мира и Европы в своем Instagram, у нее «увели» рюкзак, в котором кроме iPad, MacBook, кошелька с картами и наличными, были еще и права и загранпаспорт.

Фото: Instagram Instagram

«Отработали профессионально, пропажу заметили слишком поздно. Примерно через час начались активные списания с карт, которые мы оперативно заблокировали. Ребята сегодня собрали флэш-рояль», — написала Татарева.

24-летняя спортсменка уже обратилась в полицию, в которой провела несколько часов. Саму пропажу гимнастка приняла близко к сердцу и винит себя в произошедшем — по мнению Татаревой, она была слишком невнимательной. За помощью в возращении домой ей пришлось обратиться в российское консульство.

Напомним, что в начале ноября воры вернули российской теннисистке Елене Весниной украденные олимпийские медали и перстень олимпийских чемпионов. Лично встречаться с чемпионкой злоумышленники не стали — награды в коробке конфет с букетом цветов охранникам ее микрорайона передал курьер.