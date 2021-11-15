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Генерал МВД рассказал о первом заказном преступлении в СССР

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

В 80-х годах XX века в СССР отставные и — на тот момент — действующие офицеры милиции, КГБ и армии оказались причастны к первой в стране попытке заказного убийства. Об этом рассказал генерал-лейтенант юстиции и бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре РСФСР Исса Костоев в беседе с «Лентой.ру».

Генерал МВД рассказал о первом заказном преступлении в СССР
Фото: ТАССТАСС

Двое оперуполномоченных — работавшие в одном отделении милиции Валерий Финеев и Игорь Книгин — вместе с Евгением Субачевым, который учился с последним в военном училище, в 1984 году хотели организовать убийство официанта популярного кафе «Московское» и боксера Оганезова, который торговал наркотиками. Совершить это преступление им предложила бывшая жена спортсмена, которая хотела получить его имущество.

Они пытались совершить задуманное, несколько раз посещая Оганезова под видом милицейского рейда. Но у хозяина квартиры каждый раз были гости. Злоумышленники, в связи с этим, решили действовать иначе и забрали его из кафе, когда мужчина отмечал день рождения. Первоначально преступники планировали вывезти его за город и убить, однако вскоре потребовали от него денег и, в обмен на это, пообещали оставить в живых. Оганезов согласился, предложив приехать обратно в ресторан. Около заведения он сбежал и обратился к полицейским.

Оганезову удалось опознать только Финеева. Офицер был уволен из милиции и отдан под суд.

В 1986 году эта же группа — вместе с экс-офицером КГБ Константином Голубковым — проведет крупнейшее в истории СССР ограбление инкассаторов около московского универмага «Молодежный».

Происшествия,Константин Голубков,Исса Костоев,МВД,Lenta.ru,
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