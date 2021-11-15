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В Турции спасли упавшую на крышу дома россиянку на параплане: видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

В Турции россиянка упала на крышу жилого дома во время полета на параплане. Об этом сообщает турецкое издание Sabah, опубликовавшее кадры спасения туристки.

Инцидент произошел днем 12 ноября в Аланье. 26-летняя девушка совершила полет на параплане с 800-метровой горы Яссы Тепе и приземлилась на крышу многоэтажки. Очевидцы вызвали на помощь сотрудников экстренных служб, которые сняли россиянку вместе с парашютом, после чего госпитализировали.

Как уточняется в СМИ, врачи диагностировали у путешественницы перелом лодыжки. Сейчас она проходит лечение в больнице.

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